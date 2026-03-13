Aglientu, sigilli a un minimarket di tabacchi: non dichiarava gli incassi giornalieriAttività sospesa per un mese
La Guardia di Finanza ha chiuso per un mese un minimarket che, tra le altre cose, vende anche tabacchi, ad Aglientu. L’esercente ha omesso di dichiarare incassi per oltre 50mila euro.
L’operazione dei finanzieri della Tenenza di Palau ha dato esecuzione a un provvedimento emanato dalla Direzione Regionale Agenzia delle Entrate, scattato dopo dei controlli fiscali.
Nel corso dell’ispezione sono emerse reiterate omissioni nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri incassati. La legge prevede che se tale importo superi la somma di 50mila euro, scatta la sospensione della licenza.
(Unioneonline)