La Gup di Tempio Federica Distefano ha rinviato a giudizio l’impresario rumeno, Daniel Imbuzan, per la morte del figlio Samuel, avvenuta il 31 agosto del 2023 in un parcheggio a ridosso della spiaggia di Bados, nel litorale di Golfo Aranci.

La vittima, 11 anni venne investita da una fiammata partita dalla bombola di gpl collegata ad una cucina da campeggio. I reati contestati sono quelli di omicidio colposo e incendio e lesioni, quelle riportate dalla moglie di Imbuzan, rimasta ustionata.

Il processo inizia il 19 giugno davanti al giudice del tribunale di Tempio, Maria Elena Lai.

Daniel Imbuzan, difeso dal penalista Antonello Desini, ritiene di essere anche lui vittima della tragedia. L’uomo ha sempre sostenuto che la cucina e la bombola di gas che sono alla base della tragedia non fossero di sua proprietà, ma di un’altra persona che era in vacanza in Sardegna e che aveva accostato il camper a quello dell’impresario

