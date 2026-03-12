Promuovere tra i giovani una nuova cultura della donazione del sangue, rendendola un gesto consapevole, costante e organizzato. Con questo obiettivo Avis Olbia ha presentato oggi, in collaborazione con tutti i dirigenti degli istituti superiori cittadini, il progetto “Dalla scuola al cuore”. L’iniziativa punta a introdurre una vera e propria rivoluzione nella raccolta del sangue. Non più campagne sporadiche o giornate di donazione occasionali nelle scuole, ma un programma strutturato e continuativo che coinvolge direttamente gli studenti in un percorso di responsabilità e solidarietà.

Ogni giorno circa dieci studenti si recheranno al Centro Trasfusionale di Olbia per effettuare la donazione, promuovendo, così, la partecipazione costante nel tempo e consentendo la garanzia di un contributo stabile alla raccolta di sangue, risorsa fondamentale per il sistema sanitario. Circa mille i giovani coinvolti nell’iniziativa, che prenderà ufficialmente il via lunedì 16 Marzo. Ad aprire il calendario delle donazioni sarà il Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”, seguito dagli altri istituti superiori della città: l’Istituto Tecnico “Attilio Deffenu”, il Liceo Classico “Antonio Gramsci”, il Liceo artistico “ Fabrizio De André”, l’Istituto tecnico e professionale Amsicora, l’Istituto tecnico “Dionigi Panedda” e l’Istituto tecnico e professionale Agrario.

Ogni scuola avrà una propria settimana di riferimento durante la quale gli studenti, accompagnati e informati dagli organizzatori, potranno compiere il gesto della donazione in modo sicuro e consapevole.

«La grande disponibilità dimostrata dagli istituti e dagli studenti ha spinto Avis Olbia a prevedere anche un riconoscimento concreto per le scuole partecipanti – ha spiegato il presidente Gavino Felice Murrighile -. L’associazione assegnerà borse di studio sotto forma di viaggio premio a Parigi, destinato agli istituti che prenderanno parte al progetto. Un modo per valorizzare l’impegno dei ragazzi e allo stesso tempo mettere al centro del progetto la popolazione giovanile, motore di un futuro cambiamento culturale nel rapporto con la donazione del sangue. “Dalla scuola al cuore” nasce con l’ambizione di diventare un modello replicabile anche in altre realtà dell’Isola. Grazie alla sua struttura organizzata e alla partecipazione diretta delle scuole, il progetto rappresenta un sistema misurabile e potenzialmente esportabile in tutta la Sardegna».

Gli organizzatori hanno, infine, rivolto un ringraziamento speciale ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, “presidi illuminati”, per la rapidità con cui hanno accolto la proposta e per il loro contributo attivo alla realizzazione dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata