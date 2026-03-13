Sono iniziati lo scorso 16 febbraio i lavori per il completamento del secondo piano dello stabile comunale di Piazza On. Filigheddu, un intervento che consentirà di ampliare gli spazi destinati agli uffici e migliorare l’organizzazione dei servizi al pubblico nel Comune di Arzachena. L’intervento rientra nel programma di adeguamento delle strutture amministrative dell’ente e prevede un investimento complessivo di circa 450.000 euro, di cui 300.000 euro finanziati con un contributo della Regione Sardegna. Il progetto consentirà di realizzare 22 nuove postazioni lavorative, destinate ad accogliere il personale comunale e a migliorare la funzionalità degli uffici. L’obiettivo è creare ambienti più moderni, funzionali e accoglienti, in grado di rispondere alle esigenze operative degli uffici e di garantire un servizio più efficiente ai cittadini. La conclusione dei lavori è prevista entro il mese di giugno.

L’ampliamento degli spazi amministrativi si inserisce in un contesto territoriale particolare. Arzachena conta circa 13.400 abitanti residenti, distribuiti tra il centro urbano e diversi borghi e frazioni del territorio comunale. Durante il corso della stagione turistica, tuttavia, la popolazione presente può arrivare anche a decuplicare, grazie ai flussi di visitatori diretti in particolare verso la Costa Smeralda e località come Cannigione, Porto Cervo e Baja Sardinia. Questa forte variazione stagionale comporta per l’amministrazione comunale un notevole incremento dell’attività amministrativa e dei servizi offerti, rendendo necessario negli anni anche l’aumento del numero dei dipendenti. Da qui l’esigenza di disporre di spazi adeguati per uffici e personale, capaci di sostenere una macchina amministrativa sempre più impegnata a rispondere sia ai bisogni della popolazione residente sia a quelli della comunità turistica che ogni anno sceglie Arzachena come destinazione.

© Riproduzione riservata