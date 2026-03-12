Olbia, scontro tra due auto sulla strada per Arzachena: tre feritiSul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia, ambulanze e la Polizia Locale per gestire la viabilità
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente sulla strada che collega Olbia ad Arzachena: due veicoli, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati quasi frontalmente.
Tre i feriti: dopo essere stati stabilizzati sul posto, sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale a Olbia per gli accertamenti e le cure necessarie.
Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Olbia, ambulanze e la Polizia Locale per gestire la viabilità.
Si segnalano rallentamenti e disagi al traffico in direzione Arzachena.
(Unioneonline)