Studente suicida a La Maddalena, pressioni indebite sul ragazzo?C’è un’ipotesi investigativa, tutta da verificare, per il fascicolo aperto dalla Procura di Tempio
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C’è un’ipotesi investigativa, tutta da verificare, per il fascicolo aperto dalla Procura di Tempio sul suicidio dello studente maddalenino Luigi Nativi.
Stando a indiscrezioni, personale della polizia giudiziaria, coordinato dalla pm Noemi Mancini, sta verificando se il ragazzo, 18 anni, sia stato contattato da qualcuno e abbia subito pressioni in riferimento a una vicenda, in via di ricostruzione, che riguarda un gruppo di giovani.
Un fatto che non ha avuto alcuna conseguenza e per il quale il ragazzo non è stato chiamato in causa in alcun modo. Sarà verificato se nei messaggi ricevuti dallo studente maddalenino si fa riferimento a un episodio specifico.
Oggi è stata fatta l’autopsia e il corpo è stato restituito alla famiglia del giovane. Gli avvocati Roberto Sirena e Alessio Bittu stanno seguendo le indagini per conto dei parenti più stretti di Luigi Nativi.
I funerali saranno celebrati domani e il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, ha proclamato il lutto cittadino. «Interpretando il sentimento unanime di partecipazione e cordoglio espresso dalla cittadinanza – si legge sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale – il sindaco ritiene doveroso farsi portavoce della vicinanza e della solidarietà dell’intera comunità nei confronti della famiglia e di tutti coloro che hanno condiviso con Luigi momenti di vita, amicizia e affetto».