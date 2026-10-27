Olbia, morto il quarantaduenne accoltellato in Corso Umberto: ricercato un egizianoIl decesso in sala operatoria dopo disperati tentativi di salvataggio: gli inquirenti sulle tracce di un trentenne che ha colpito con ferocia
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Sono pesantissime le conseguenze dell’aggressione ai danni di un uomo di origini pugliesi avvenuta intorno alle 17 di oggi a Olbia, nel centralissimo corso Umberto. Il quarantaduenne, Pietro Paolo Filippo Sciusco, è morto in sala operatoria, dove era stato portato in condizioni disperate dopo essere stato raggiunto da numerose coltellate: fin da subito, sul marciapiede, era andato in arresto cardiaco a causa delle lesioni gravissime agli organi interni. I fendenti sono stati sferrati con violenza all’altezza del torace in direzione del cuore.
L’uomo, trasferito nel pronto soccorso del Giovanni Paolo II, era stato sottoposto a numerose trasfusioni, ma si è rivelato purtroppo inutile ogni sforzo dei medici dell’equipe che si occupa delle emergenze estreme.
La vittima, 42 anni, originaria di Canosa e residente a Barletta, potrebbe essere arrivata in corso Umberto in bicicletta. L’ipotesi al vaglio dei carabinieri è quella di un litigio tra persone in cerca di una sistemazione nelle vie del centro di Olbia. La vittima è risultata positiva ai test di alcol e sostanze stupefacenti.
I militari dell’Arma hanno già acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza attivi nella zona. Le forze dell’ordine cercano in tutta Olbia un giovane di 30 anni, forse di nazionalità egiziana.