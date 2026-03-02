Il Rotary Club di La Maddalena e il Rotary Club di Bastia (Corsica), più che mai impegnati nella realizzazione di un gemellaggio transfrontaliero e internazionale, hanno avuto un primo incontro ufficiale sabato scorso. In quell’occasione, una delegazione corsa guidata dalla presidente in carica Christine Simoni, accompagnata da Paul Franchi, prossimo presidente, ha incontrato a La Maddalena l’omologa Marilde Massimetti, insieme a Fulvia Orecchioni, che le succederà nei prossimi mesi. Tema dell’incontro è stata l’ulteriore conoscenza tra i componenti dei due club, l’approfondimento delle finalità comuni in ambito rotariano — nonché delle specificità che li caratterizzano in quanto espressione di due isole mediterranee vicine, con storie spesso intrecciate (basta guardare i cognomi dei due massimi rappresentanti del corso) — e la condivisione di alcune iniziative sociali.

Tra queste, il Rotary Club Bastia Doyen sta portando avanti il progetto “Occitady Training”, un programma di supporto per bambini con disturbi specifici del linguaggio e dell’apprendimento. L’iniziativa prevede il sostegno agli insegnanti attraverso il finanziamento, da parte del Rotary Bastia Doyen, di corsi di formazione specifici, comprensivi anche di strumenti concreti per la gestione della classe, accompagnati da un percorso dedicato alla loro attuazione. Il progetto è stato illustrato dagli ospiti corsi ai colleghi maddalenini nella prospettiva di una sua analoga realizzazione da parte di questi ultimi, a beneficio delle scuole e degli insegnanti di La Maddalena. Il Rotary Club di La Maddalena si è mostrato particolarmente interessato all’iniziativa dei colleghi della Corsica e già nei prossimi giorni metterà in campo le azioni necessarie in vista di una possibile attuazione del medesimo progetto anche sull’isola. Nel corso della primavera è previsto uno scambio di visite in Corsica, durante il quale dovrebbe essere ufficialmente sancito il gemellaggio tra il Rotary Club La Maddalena e il Rotary Club Bastia Doyen.

