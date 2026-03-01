Sono oltre cento gli studenti dei Licei Dettori e De André di Tempio e Olbia che hanno partecipato ai viaggi finanziati con le risorse PNRR Erasmus+ Next Generation EU. Le scuole partner degli istituti sardi sono in Polonia (Siepraw, Cracovia), Spagna (Umbrete, Siviglia), Germania (Geselkirchen, Essen), Belgio (Maldegem, Bruxelles), Svezia (Stoccolma) e Grecia (Katerini, Salonicco). Gli studenti sardi hanno potenziato le proprie competenze linguistiche e le competenze culturali e sociali, grazie alle opportunità di scambio e confronto con altre realtà europee. Le principali tematiche affrontate sono la comparazione delle culture, la scoperta del territorio ospitante, la sostenibilità ambientale, leadership e democrazia, digital skills e le istituzioni europee.

I programmi Erasmus+ prevedono anche l’accoglienza di studenti e docenti stranieri, in Gallura sono arrivati ragazzi e insegnanti da Germania, Lettonia, Cipro, Spagna, Polonia e Svezia. Sono attesi altri ospiti che soggiorneranno a Tempio, Aggius, Bortigiadas, Luras, Calangianus, Badesi, Luogosanto, Santa Teresa e Telti.

Sono state organizzate visite e attività guidate (Nuraghe Majore, Museo Organica e il Monte Limbara con visita al recinto dei mufloni, Museo del Sughero di Calangianus, Museo dell’Intreccio Mediterraneo di Castelsardo, Museo del Banditismo e MEOC di Aggius) e incontri e laboratori promossi dall’amministrazione comunale di Tempio (Li Mastri Carrascialai). Gli studenti stranieri hanno avuto modo di conoscere realtà come la Caritas diocesana e il Servizio territoriale di Forestas.

