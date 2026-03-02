Olbia, lavori in corso: passaggi a livello chiusi di nottePer tredici giorni barriere chiuse dalle 23 alle 5
Olbia ostaggio dei passaggi a livello nelle ore notturne: da stanotte e fino al 14 marzo, le barriere che proteggono in caso di passaggio dei treni saranno chiuse dalle 23 alle 5.
Per tredici giorni, la linea ferroviaria che si trova nel Comune di Olbia sarà interessata dalle attività omologative del treno ATR465 CAF, programmate da Ferrovie dello Stato, progettato per aumentare la velocità di percorrenza (nelle curve). Per garantire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, la Prefettura di Sassari ha disposto la chiusura notturna di tutti i passaggi a livello cittadini: sulla strada Enas–Olbia, in via Portogallo, in Corso Umberto I, in via Mameli e in via Porto Romano. L’amministrazione comunale, ringraziando per la collaborazione, invita i cittadini a organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle chiusure.