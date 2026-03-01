Si sono presentati in numero piuttosto elevato, ieri mattina, i giovani marinai e le giovani marinaie dei corsi “Milone” e “Nereide”, in svolgimento a La Maddalena presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, che si sono recati all’autoemoteca dell’Avis per donare il sangue. La donazione è stata organizzata dall’Avis comunale. Alla fine, le sacche raccolte sono state 31, che si sono andate ad aggiungere alle 24 riempite il giorno precedente in Piazza Comando, tra i donatori civili, per un totale di 55 sacche.

Martedì scorso, invece, presso i locali della sede sociale, si è svolta la consegna del Premio “Dario Annunziata” al più giovane e alla più giovane donatrice del 2025.

«Un segnale bellissimo di futuro e di continuità nel dono». Nella stessa serata è stata inoltre consegnata una benemerenza d’oro con rubino a un donatore storico, che ha raggiunto 70 donazioni in 33 anni di iscrizione alla sezione: «Un esempio straordinario di costanza, generosità e amore per la comunità».

Come si ricorderà, una decina di giorni fa il presidente dell'Avis comunale, Simone Sotgiu, ha ricevuto dal sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, le chiavi di un ampio trilocale, nel quale sarà possibile realizzare un punto fisso di raccolta sangue.

© Riproduzione riservata