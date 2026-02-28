L’Amministrazione comunale ha preso atto del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica generale, relativo all’intervento di “Lavori di ampliamento e adeguamento Ecocentro comunale località Naseddu”, dando mandato agli uffici di procedere alla ricognizione della somma di euro 134.507,77 dai capitoli di bilancio pertinenti, attingendo le eventuali somme mancanti con applicazione dell’avanzo e al dirigente del Settore 4, per l’adozione di tutti gli adempimenti necessari.

L'intervento previsto dal progetto redatto dall’ingegnere Massimiliano Mereu, prevede l’adeguamento dell'ecocentro e l’ampliamento del piazzale; al termine dei lavori l’ecocentro raggiungerà una superficie complessiva di circa 1700 mq interamente pavimentata e dotata dei servizi e delle attrezzature previste dalle norme autorizzative. L'intera area verrà perimetrata con una recinzione realizzata fino ad una altezza di 2 metri con la realizzazione in opera di un cordolo di calcestruzzo armato alto 50 cm e con il posizionamento di una rete metallica a maglia esagonale fissata su pali.

Oltre ad altri interventi, è prevista, al fine di limitare la diffusione nell’aria di odori molesti che possono diffondersi sulle aree adiacenti all’ecocentro, l'adozione di cautele volte ad impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. Al fine di minimizzare la comparsa di odori è previsto il prelievo dei rifiuti organici ad elevata putrescibilità e del secco residuo entro le 48 ore dal loro conferimento; inoltre dovrà essere previsto l’utilizzo di cassoni scarrabili a tenuta stagna, dotati di coperchio, per impedire la diffusione di odori.

