Soldi in arrivo a La Maddalena, dalla Provincia Gallura Nord-Est Sardegna, per interventi, importanti ed attesi, in due edifici scolastici. «Sono particolarmente soddisfatta per l’approvazione in Consiglio provinciale dello stanziamento di 700.000 euro destinato a La Maddalena per il rifacimento delle officine dell’Istituto Tecnico Nautico e per la manutenzione straordinaria del tetto del Liceo a indirizzo Scienze Umane», ha dichiarato la vicesindaca di La Maddalena e consigliera provinciale, Federica Porcu. A sottolineare il valore dell’investimento è anche la dirigente scolastica Alessandra Deleuchi: «Il nostro Istituto si veste di nuovo e di novità e diventa ancora più attrattivo sia per gli studenti maddalenini, che aspettiamo numerosi, sia per gli studenti del circondario grazie ad un progetto di restyling che vede il rifacimento dei laboratori dell'Istituto Tecnico Nautico di via Terralugiana che saranno rimessi in funzione a breve e gli interventi di manutenzione straordinaria del plesso di Via Regina Margherita». Soddisfazione che è stata condivisa anche dall’assessora alla Pubblica Istruzione Stefania Terrazzoni: «Accogliamo con grande soddisfazione l'attenzione che il consiglio provinciale sta riservando alle scuole del nostro territorio, confidando che sia una prima linea di interventi a favore di una più ampia programmazione per il miglioramento dell'offerta formativa».

© Riproduzione riservata