L’Asl Gallura ha recentemente deliberato l’incarico a tempo determinato di Assistenza Primaria a ciclo di scelta alla dottoressa Daniela Criminisi nei Comuni di Calangianus e Luras. La notizia è stata accolta con soddisfazione nei due paesi (3.700 abitanti Calangianus e 2.360 Luras). «Sappiamo bene che le esigenze della nostra comunità richiedono ancora molto lavoro, ma questo è un segnale positivo che accogliamo con favore, anche se la strada da percorrere è ancora lunga», ha commentato l’Amministrazione comunale di Luras.

A Calangianus la dottoressa Daniela Criminisi inizierà il servizio il 9 marzo, presso il Poliambulatorio di via Madrid. L’Amministrazione comunale di Calangianus informa gli ex pazienti del dottor Loddo e della dottoressa Tusacciu che il passaggio al nuovo medico sarà automatico. Verrà inoltre attivato il servizio di Assistenza Domiciliare Programmata (ADP), rivolto ai pazienti non deambulanti, che non sono quindi in grado di uscire di casa. Successivamente, la dottoressa effettuerà visite domiciliari con cadenza mensile per i pazienti inseriti nel programma ADP. «Il servizio rappresenta un importante supporto per garantire continuità assistenziale e presa in carico dei pazienti direttamente al domicilio», ha affermato il sindaco, Fabio Albieri.

Calangianus e Luras fanno parte del Distretto di Tempio Pausania, ambito 2.3, per il quale il documento di individuazione delle sedi carenti di assistenza primaria a ruolo unico dell’ASL Gallura per l’annualità 2026 prevede quattro medici di base con obbligo di apertura dell’ambulatorio in entrambi i comuni.

© Riproduzione riservata