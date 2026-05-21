Se da una parte il Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente nel territorio di Arzachena organizza, per sabato 23 maggio, un’attività di raccolta, nell'ambito della campagna "Spiagge e fondali puliti" di Legambiente, nella spiaggia di Lu Postu, zona Cannigione, dall’altra sottolinea che «il territorio di Arzachena vive di ambiente, qualità e immagine e si merita, per dodici mesi all’anno, un servizio di raccolta rifiuti di qualità», ritenendo che «la situazione reale su tutto il territorio continua a mostrare criticità diffuse e irrisolte, nonostante le promesse del Comune».

Per queste ragioni, il Comitato chiede: interventi immediati e verificabili, con tempi certi e risultati misurabili, nella totale trasparenza; un piano straordinario di raccolta e pulizia operativo da subito; controlli effettivi sul territorio e sanzioni reali ai trasgressori; di conoscere il nominativo del funzionario con il ruolo di Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), per condividere attività di ispezione congiunta finalizzate a verificare la qualità del servizio erogato; di attivare, come previsto dall’art. 16 del capitolato allegato al contratto di appalto, l’obbligatoria segreteria telefonica e un servizio di messaggistica istantanea sempre raggiungibile h24 (ad esempio WhatsApp), festivi compresi; di fornire, sempre come previsto dal suddetto art. 16, il nominativo di un rappresentante dell’appaltatore reperibile quotidianamente, festivi inclusi, per dirimere tutte le problematiche che dovessero manifestarsi nell’esecuzione dei servizi; una diffusione efficace di un calendario chiaro, con il numero di passaggi e le modalità di raccolta; un confronto pubblico tra Amministrazione, cittadini, comitati e associazioni che hanno a cuore il territorio di Arzachena.

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