È di cinque arresti il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia durante l’ultimo fine settimana tra Olbia e La Maddalena. Le operazioni hanno portato all’arresto di un giovane trovato in possesso di cocaina e marijuana, di un detenuto evaso dai domiciliari e di tre ragazzi accusati di aver messo a segno un furto in un’attività commerciale della zona industriale olbiese.

Il primo intervento risale alla sera del 15 maggio, quando i militari della Stazione Carabinieri di La Maddalena hanno fermato un 29enne del posto. Il giovane, controllato mentre si trovava a bordo della propria auto, è stato trovato in possesso di oltre 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di sequestrare anche circa 18 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Dopo il rito direttissimo celebrato al Tribunale di Tempio Pausania, per il 29enne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nella giornata del 16 maggio, invece, i carabinieri della Stazione di Olbia Poltu Quadu hanno arrestato in flagranza un pluripregiudicato di 37 anni, evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto a San Teodoro. L’uomo è stato rintracciato nei pressi della stazione ferroviaria Olbia Terranova e successivamente riaccompagnato nella propria abitazione.

L’ultimo intervento è avvenuto nella tarda serata di domenica, quando la centrale operativa dei carabinieri di Olbia è stata allertata da un istituto di vigilanza privata che, attraverso le telecamere di videosorveglianza, aveva segnalato la presenza sospetta di alcune persone all’interno del perimetro di un negozio di bricolage nella zona industriale della città. I militari, giunti sul posto, hanno individuato tre giovani all’interno di un furgone parcheggiato poco distante dall’attività commerciale. I ragazzi, non sono riusciti a fornire spiegazioni sul perché si trovassero in quel posto. La successiva perquisizione del mezzo ha permesso di recuperare diversi arnesi da scasso, rotoli di tubi per l’irrigazione e quattro piscine idromassaggio da giardino, risultati rubati poco prima dal punto vendita, come confermato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. I tre giovani sono stati arrestati e posti ai domiciliari.

(Unioneonline)

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