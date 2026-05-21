Nuovo appuntamento dei “Cammini tra le Isole”, il calendario di escursioni gratuite, organizzato da Sportisola, che da aprile a dicembre anima l’arcipelago-parco di La Maddalena, all’insegna del turismo sostenibile e del benessere.

Domenica prossima, 24 maggio, alle 9.30, il ritrovo è fissato al Camping Abbatoggia per “La Camminata della Salute”, iniziativa organizzata in collaborazione con Asi Sardegna all’interno del progetto Green Life. L’evento unisce la storica “Lilac Run”, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, all’attenzione verso le patologie del dolore cronico come fibromialgia ed endometriosi. Un’occasione per promuovere salute, inclusione e scoperta del territorio attraverso un percorso immerso nella natura dell’isola di Maddalena.

La passeggiata, lunga circa 5 chilometri, è semplice e adatta a chi ama camminare senza particolari difficoltà, anche se gli organizzatori precisano che non è indicata per bambini sotto i 4 anni o persone con ridotta mobilità, poiché si attraverseranno sentieri, spiagge e tratti di strada aperti al traffico. Durante la giornata sarà presente anche il mercatino degli hobbisti maddalenini con creazioni artigianali, gioielli, ceramiche e prodotti handmade. Spazio inoltre alla solidarietà con “La Gattoleria”, store itinerante nato per sostenere le colonie feline dell’isola attraverso la vendita di saponi e prodotti naturali.

© Riproduzione riservata