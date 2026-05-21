Quella di domani, 22 maggio, festa di Santa Rita, avrà per Porto Rafael un sapore particolare. Il 2026 segna infatti i cento anni dalla nascita di Rafael Neville Rubio-Argüelles, V Conte di Berlanga de Duero, artista visionario e uomo di cultura che alla fine degli anni Cinquanta si innamorò di quel tratto di costa gallurese tra Palau e Punta Sardegna, trasformandolo in uno dei luoghi più iconici del Mediterraneo: Porto Rafael.

E la celebrazione della festa religiosa, domani, avrà luogo nella piazzetta antistante la chiesetta che Rafael volle far costruire, 61 anni fa, dedicandola a Santa Rita, per la quale aveva una particolare devozione. I festeggiamenti prenderanno il via dalle 17 con il servizio navetta gratuito da Palau verso Porto Rafael. Alle 18 è previsto il Rosario seguito dalla Santa Messa e dalla tradizionale benedizione delle rose.

In serata, dopo la cena comunitaria nella piazzetta, partirà la suggestiva fiaccolata notturna verso la chiesa parrocchiale di Palau. Per celebrare la ricorrenza del centenario il Comune di Palau, guidato dal sindaco Franco Manna, ha avviato il progetto “Rafael 100”, una rassegna culturale che durante l’estate unirà spettacoli, musica, incontri e iniziative tra Porto Rafael e la Fortezza di Monte Altura.

Si parla anche della pubblicazione di un libro commemorativo dedicato alla vita del conte e alla nascita del borgo, attraverso fotografie, documenti e ricordi.

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