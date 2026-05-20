La Regione avvia la procedura di valutazione di impatto ambientale per la nuova strada statale Olbia-Palau, tratto Arzachena Nord. L’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha aperto infatti la fase di condivisione pubblica e di ricevimento delle osservazioni per il procedimento di V.I.A. – Valutazione di impatto ambientale relativo al progetto della nuova strada statale 125/133 bis Olbia-Palau, per il tratto Arzachena Nord-Palau, dallo svincolo di Arzachena Nord al km 351 dell’attuale S.S. 125, per un totale di 6,55 chilometri (1° stralcio).

«Il tracciato ha origine poco a nord dell’abitato di Arzachena, in corrispondenza della S.P. 115, alla quale si connette tramite la nuova “Rotatoria 1 SP115”, sviluppandosi in direzione nord. Al km 4 circa è prevista la realizzazione della “Rotatoria 2 Concusu”, a servizio della viabilità locale in località Concusu, mentre il tracciato si conclude in corrispondenza della “Rotatoria 3 SS125”, con ricollegamento alla viabilità esistente». L’infrastruttura, classificata come strada extraurbana secondaria di interesse nazionale, rientra tra le opere commissariate dal Governo. Il progetto è promosso da ANAS S.p.A. e, secondo quanto comunicato dalla stessa società, non ricade in aree naturali protette né in siti della rete Natura 2000. Dall’11 maggio scorso, per 30 giorni consecutivi, gli interessati possono prendere visione del progetto e presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

L’invio delle osservazioni è possibile con le seguenti modalità: trasmissione via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it; via posta all’indirizzo Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali, via Roma n. 80, 09123 Cagliari.

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