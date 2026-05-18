Embolia polmonare massiva, sarebbe questa la causa del decesso di Mauro Zuncheddu, il ragazzo di 22 anni morto una settimana fa nell’ospedale di Tempio.

Il giovane, originario di Luras, era ricoverato nel reparto di Medicina del Paolo Dettori per una polmonite e lunedì scorso è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Stando a indiscrezioni, i primi risultati dell’autopsia, effettuata oggi, confermerebbero la causa del decesso emersa subito dopo la tragedia.

Ora i medici legali Francesco Serra e Andrea Balata dovranno effettuare ulteriori esami per individuare elementi utili a fare emergere eventuali responsabilità sul piano penale. I legali della famiglia Zuncheddu, Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, non hanno voluto fornire elementi in attesa della conclusione della consulenza disposta dalla pm Milena Aucone. Anche la famiglia del giovane aveva i suoi periti, un medico legale e uno specialista in anestesia e rianimazione.

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