Il Comune di Arzachena informa che è stato sospeso il ritiro dei piccoli elettrodomestici, i cosiddetti RAEE di categoria R4, all’ecocentro di via Livorno a Cannigione. Il blocco riguarda apparecchi come tostapane, ferri da stiro, phon e altri dispositivi domestici di piccole dimensioni. L’amministrazione precisa che il disservizio non dipende né dal Comune né dalla De Vizia, società che gestisce il servizio di igiene urbana, ma da problemi logistici legati ai trasportatori dei Sistemi Collettivi dei Consorzi RAEE. Lo svuotamento delle casse di stoccaggio presenti negli ecocentri, infatti, avviene secondo tempistiche stabilite dai trasportatori incaricati. Situazioni analoghe stanno interessando numerosi centri del Sud Italia e delle isole.

Novità poi per il servizio di conferimento dei rifiuti nel borgo di Baja Sardinia. Dal 18 maggio scorso è cambiato il punto di raccolta per i residenti di piazzetta dei Pini e via Tre Monti. Le piccole isole ecologiche stradali sono state rimosse e i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente nell’isola ecologica presidiata di via Tre Monti. Nella struttura potranno essere consegnati, correttamente differenziati, secco indifferenziato, carta e imballaggi di cartone, multimateriale (imballaggi di plastica e metalli), vetro e organico. L’isola ecologica sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 7.30 alle 11.30 e dalle 23 alle 24. Per accedere sarà necessario mostrare un documento di riconoscimento. Per accedere sarà necessario mostrare un documento di riconoscimento.

Per ulteriori chiarimenti i cittadini possono rivolgersi all’ufficio De Vizia di via Marconi ad Arzachena oppure contattare il numero verde 800 194 925.

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