il lutto
22 maggio 2026 alle 19:02aggiornato il 22 maggio 2026 alle 19:06
Morto a 22 anni in ospedale, folla per l’addio a Mauro ZunchedduCentinaia di partecipanti in chiesa a Luras per il funerale del giovane: sul decesso indaga la Procura di Tempio
Centinaia di persone hanno salutato per l’ultima volta a Luras Mauro Zuncheddu, il ragazzo di 22 anni stroncato da un malore mentre era ricoverato in ospedale a Tempio.
Erano presenti i tifosi del Lauras: il giovane scomparso faceva parte del gruppo dei Warriors. La comunità di Luras si è stretta attorno alla famiglia Zuncheddu.
I legali dei genitori del giovane, gli avvocati Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, attendono gli esiti dell’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio sulla tragedia.
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