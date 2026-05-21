L’Olbia Community Hub spalanca le porte al Mercato contadino. Sabato 23 maggio dalle 9 alle 13 negli spazi di via Perugia, nel quartiere di Poltu Cuadu a Olbia, torna l’iniziativa realizzata in collaborazione con Slow Food Gallura, un appuntamento che rappresenta un’importante occasione per valorizzare le produzioni locali, promuovere acquisti consapevoli e vivere un’esperienza di comunità.

L’evento, che si inserisce nel più ampio progetto dell’Olbia Community Hub, un servizio del Comune di Olbia – Assessorato ai Servizi alla Persona, si propone come un importante momento di socialità e partecipazione, che celebra la convivialità e la sostenibilità, invitando cittadini, famiglie e visitatori a trascorrere una mattinata diversa e a fare la spesa in modo consapevole tra sapori autentici e artigianato.

Anche questa edizione vedrà la partecipazione di numerosi espositori con proposte che spaziano dai prodotti agricoli alle specialità gastronomiche, fino all’artigianato artistico e alle creazioni handmade: protagonisti dell’edizione di maggio Agricura (Gonnosfanadiga), Apistela (Olbia), Arkade oli del risveglio (Sassari), Az. Agricola Sa Ena Manna (Monti), Az. Agricola Larimar (Bortigiadas), Az. agricola PonePone (Olbia), Az. agricola Tamara Masala, Bendhuleris (Olbia), Erbe in Sardegna (Tula), Karm & Ely (Olbia), La Calendula (Olbia), La lanterna dei sogni (Olbia), Larderia Palitta (Dorgali), Mallache Personalizzazioni d’Arte (Olbia) e Mamaterra (Padru). L’ingresso è libero e gratuito.

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