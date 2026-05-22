Nell’ambito degli eventi organizzati per i 50 anni da quando il Compendio Garibaldino di Caprera aprì per la prima volta le sue porte come Museo Nazionale, e in occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 23 maggio, alle 18.00, presso il Compendio si svolgerà la presentazione del libro “L’altro Garibaldi. I «Diari» di Caprera” di Virman Cusenza.

Il saggio approfondisce la figura del Generale, partendo dall’analisi dei suoi registri agricoli.

L’autore – è scritto nel comunicato della Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna, «restituisce il ritratto di un Garibaldi calato nella sua dimensione quotidiana di Caprera: un imprenditore lungimirante che importa macchinari all’avanguardia, un attento ecologista che fonda la prima società protettrice degli animali, e un pensatore che vede nella donna il motore del riscatto sociale. Dalle pagine del libro emerge la complessità del pensiero politico e umano dell’Eroe, che visse negli stessi spazi che oggi ospitano il Museo».

All’incontro, oltre all’autore, parteciperanno, Massimo Onofri, Sante Maurizi, Annita Garibaldi Jallet e Giuseppe Garibaldi, pronipoti questi ultimi, dell’eroe. Dopo l’incontro, il Compendio Garibaldino resterà eccezionalmente aperto fino alle 23:00 per la Notte Europea dei Musei, offrendo l’ultima occasione per visitare la mostra d’arte contemporanea “Lo Stesso Mare. Da Giuseppe Garibaldi a Carlo Battaglia”, aperta e inaugurata lo scorso 28 marzo (sempre nell’ambito delle celebrazioni del cinquantennale), che chiuderà proprio il 23 maggio.

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