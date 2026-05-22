A La Maddalena la presentazione del libro “L’altro Garibaldi. I Diari di Caprera” di Virman CusenzaIl saggio approfondisce la figura del Generale, partendo dall’analisi dei suoi registri agricoli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nell’ambito degli eventi organizzati per i 50 anni da quando il Compendio Garibaldino di Caprera aprì per la prima volta le sue porte come Museo Nazionale, e in occasione della Notte Europea dei Musei, sabato 23 maggio, alle 18.00, presso il Compendio si svolgerà la presentazione del libro “L’altro Garibaldi. I «Diari» di Caprera” di Virman Cusenza.
Il saggio approfondisce la figura del Generale, partendo dall’analisi dei suoi registri agricoli.
L’autore – è scritto nel comunicato della Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna, «restituisce il ritratto di un Garibaldi calato nella sua dimensione quotidiana di Caprera: un imprenditore lungimirante che importa macchinari all’avanguardia, un attento ecologista che fonda la prima società protettrice degli animali, e un pensatore che vede nella donna il motore del riscatto sociale. Dalle pagine del libro emerge la complessità del pensiero politico e umano dell’Eroe, che visse negli stessi spazi che oggi ospitano il Museo».
All’incontro, oltre all’autore, parteciperanno, Massimo Onofri, Sante Maurizi, Annita Garibaldi Jallet e Giuseppe Garibaldi, pronipoti questi ultimi, dell’eroe. Dopo l’incontro, il Compendio Garibaldino resterà eccezionalmente aperto fino alle 23:00 per la Notte Europea dei Musei, offrendo l’ultima occasione per visitare la mostra d’arte contemporanea “Lo Stesso Mare. Da Giuseppe Garibaldi a Carlo Battaglia”, aperta e inaugurata lo scorso 28 marzo (sempre nell’ambito delle celebrazioni del cinquantennale), che chiuderà proprio il 23 maggio.