La sabbia bianchissima e le acque turchesi della meravigliosa spiaggia de La Cinta di San Teodoro faranno da cornice a SwimTheIsland Sardegna, primo dei tre appuntamenti del gettonato circuito di nuoto in acque libere che, come di consueto, si aprirà a San Teodoro sabato 23 e domenica 24 maggio.

Alla sesta edizione della manifestazione organizzata da Three Experience, con la collaborazione di TriO Eventi e TNatura Events, il supporto del Comune di San Teodoro e il patrocinio della Regione Sardegna, saranno di scena cinquecento iscritti, tra atleti e amatori, che si cimenteranno nelle diverse distanze, agonistiche e non.

Alle 10 di domani, l’apertura dell’Expo Village in spiaggia sancirà l’inizio di SwimTheIsland Sardegna 2026. Dalle 10 alle 18.30, ci sarà modo di ritirare i pacchi gara per gli appuntamenti della giornata iniziale, che prevederà un ricco programma. Alle 14 si comincerà con gli 800metri della Family/Team, non competitiva a squadre (due o tre nuotatori) a cui, assieme ad almeno un maggiorenne, potranno prendere parte anche i bambini dai dieci anni in su. La stessa distanza verrà percorsa anche dalle staffette non competitive Mwm Relay, in cui due uomini e una donna dovranno percorrere interamente il percorso. Alle 17, in acqua i nuotatori agonisti che affronteranno i 1800metri validi per la Short Swim, nonché come prima delle due prove della Combined Swim. La Short Swim sarà la punta di diamante della manifestazione, in quanto assegnerà anche quest’anno la Coppa Italia Acsi. Alle 19, spazio alle premiazioni, che saranno seguite dall’incantevole Sunset Swim, nuotata non competitiva di 1100metri in programma al tramonto, prima di chiudere in bellezza con l’aperitivo.

Domenica, l’Expo Village sarà aperto dalle 8 alle 17, e dalle 8 alle 12 sarà possibile ritirare i pacchi gara. Alle 10, ad aprire le danze saranno i nuotatori iscritti alla Classic Swim, gara di 3200metri valida anche come seconda e ultima prova della Combined Swim. Alle 12.30, l’impegnativa Long Swim di 6000metri, gara agonistica che chiuderà la manifestazione e sarà seguita, alle 16, dalla cerimonia di premiazione.

L'organizzatore Sandro Salerno ha dichiarato: «Quando si giunge alla sesta edizione sulla stessa location è evidente che l’evento funziona sia nella gestione organizzativa e amministrativa, e per questo ringrazio infinitamente il Comune di San Teodoro, che in questi anni ci ha sempre supportato, sia come grande attrattore turistico per il territorio. Anche nel 2026, Swimtheisland registra numeri davvero significativi, con la presenza di 500 atleti provenienti da tutta Italia».

© Riproduzione riservata