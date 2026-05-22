L’importante appuntamento col Concorso Enologico Internazionale, il Gran Galà del Vermentino 2026, è per oggi venerdì e domani, 23 maggio, ad Arzachena, con la 4ª edizione di un evento che rilancia il ruolo delle aziende locali, portabandiera della biodiversità, e apre a nuove opportunità di sviluppo legate all’enoturismo. Questo il programma: oggi Concorso all’Ipsar Costa Smeralda riservato ad aziende iscritte, giudici, tecnici; domani evento pubblico in piazza Risorgimento Gran Galà del Vermentino. Dalle 18:30, viaggio tra i migliori Vermentini del mondo: Australia, Brasile, Bulgaria, California, Cile, Francia, Italia, Spagna e Sudafrica, con degustazioni libere, musica, seminario. Alle 20:30, proclamazione dei vincitori e assegnazione del titolo di miglior Vermentino al mondo.

«I numeri registrati quest’anno – ha dichiarato Mario Bonamici, presidente della APS Promo Eventi, ideatore e organizzatore del Concorso – rappresentano il dato più significativo dell’intera storia del Concorso, sia nelle edizioni nazionali sia in quelle internazionali. Sono 371 i campioni in competizione, con una partecipazione straniera che supera le cento referenze e una quota di vini biologici certificati prossima al 35%». A valutare i vini in concorso sarà una commissione internazionale composta da giudici provenienti da diversi Paesi, chiamati a operare secondo i rigorosi protocolli previsti dal MASAF.

Il Gran Galà del Vermentino 2026 è organizzato da APS Promo Eventi in collaborazione con Confcommercio Nord Sardegna - sezione territoriale di Arzachena, Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, Istituto Alberghiero IPSAR di Arzachena e Distretto Sardegna Bio ed è promosso dalla delegata alle Attività Produttive, Stefania Fresu.

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