Telti, entra in casa di un’anziano e gli ruba 1.500 euro: ma lui la insegue e la bloccaL’uomo, insospettito dal rumore, si è accorto della presenza della 41enne
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I Carabinieri della Stazione di Monti hanno arrestato in flagranza una 41enne rumena con l’accusa di furto in abitazione.
La donna si è introdotta in tarda mattinata nell’abitazione di un anziano a Telti, approfittando di una porta d’ingresso della casa lasciata momentaneamente aperta. Qui ha portato via 1.500 euro in contanti, custoditi all’interno di un mobile.
L’uomo, insospettito dal rumore, si è accorto della presenza della donna ed è riuscito a fermarla nel cortile di casa con l’aiuto di alcuni vicini. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Monti.
La donna non ha opposto resistenza e, restituiti i soldi all’anziano, è stata tratta in arresto e poi rimessa in libertà in attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.
(Unioneonline)