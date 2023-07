È di un ferito grave, ricoverato in Rianimazione, il bilancio di una violenta lite scoppiata poco dopo la mezzanotte in pieno centro a Luras.

A fronteggiarsi due uomini, fra i 30 e i 35 anni, tra i quali non corre buon sangue da tempo. Uno dei due, al culmine dell’ennesima discussione, ha impugnato un pezzo di una bicicletta – pare una forcella – e ha colpito ripetutamente l’avversario, ferendolo.

Immediato l’allarme, con l’arrivo dell’elicottero dell’Areus che ha trasportato la vittima dell’aggressione in ospedale a Sassari: nella notte l’uomo è stato sottoposto a intervento chirurgico e, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Il suo rivale è stato identificato e denunciato dai carabinieri della stazione del paese, che hanno lavorato in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Tempio. Ma si sta valutando la sua posizione e non è esclusa l’adozione di misure più stringenti nei suoi confronti.

© Riproduzione riservata