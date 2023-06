È un porcino da “Guinness dei primati” quello ritrovato da Giovanni Maria Pischedda e dal figlio Salvatore nelle campagne di Luras.

A scovare il fungo, tre chili circa il peso record, proprio il quattordicenne Salvatore che in un primo tempo, date le dimensioni, lo aveva scambiato per un grosso masso liscio, salvo poi accorgersi di essere incappato in un pregiatissimo esemplare di porcino.

Un evento straordinario dovuto alle piogge registrate con alta frequenza, che stanno alimentando la crescita dei funghi freschi e spontanei in tutto il territorio gallurese, e che ha indotto la Asl Gallura a riaprire al pubblico le porte dell’Ispettorato Micologico, operativo solitamente da ottobre a marzo.”

"Da lunedì 12 giugno e fino alla fine del mese, i servizi offerti saranno nuovamente attivi in via straordinaria a Olbia e a Tempio Pausania – la comunicazione inviata dalla Asl - Gli utenti potranno sottoporre i funghi, raccolti o ricevuti in regalo, alla cernita e alla verifica da parte degli esperti Micologi del Dipartimento One Health della Prevenzione”.

A Olbia l’ufficio sarà aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 nella struttura sanitaria San Giovanni di Dio, ingresso da via Borromini (telefono 0789 552153). A Tempio Pausania la sede è quella dell’Hospice in via Limbara 60 (telefono 079 678333): l’apertura anche in questo caso è garantita il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il servizio è gratuito.

