Anche una delegazione di studenti galluresi all'incontro di questa mattina, a Cagliari, con il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, in visita con il campus itinerante Scuola Futura per coinvolgere le comunità scolastiche sulle sfide del Pnrr attraverso attività formative e laboratori.

Al Bastione Saint Remy, cinquanta studenti del liceo artistico e musicale De Andrè di Olbia e di Tempio hanno sfilato per protestare contro i tagli alla scuola e contro il dimensionamento scolastico che, con la soppressione delle autonomie scolastiche, farebbe finire la dirigenza sotto il liceo Dettori di Tempio.

Uno degli striscioni (foto Careddu)

Partenza alle 9 da Olbia, in pullman, una cinquantina di ragazzi, maglietta bianca stampata con le lettere che compongono il nome della loro scuola, manifestano in Piazza Costituzione: «Tagliare la scuola è un errore fatale, investire nell'istruzione il nostro bene capitale», hanno scritto sui cartelloni, invitando «il ministro con l'elmetto» ad andare via. Chiedono, sugli striscioni esposti, di riavere i loro spazi perché «se la scuola non cambia, la città cade».

