La neo presidente del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, Rosanna Giudice, ha rassegnato questa mattina le dimissioni dalla carica di consigliere comunale dell’arcipelago. Una decisione maturata negli ultimi giorni e formalizzata questa mattina.

La Giudice ha spiegato che la carica di presidente del Parco “necessita della mia totale dedizione all’assolvimento del delicato compito e mi pone come interlocutore istituzionale nei confronti del Comune di La Maddalena; la mia permanenza all’interno del Consiglio comunale pertanto non è più utile per ragioni di opportunità politica che non posso evitare di considerare”.

Alle motivazioni di opportunità politica si aggiungeva, secondo alcune letture, anche un’incompatibilità giuridica tra le due cariche. Nel Consiglio comunale di La Maddalena la Giudice faceva gruppo a sé, in opposizione agli altri consiglieri.

A subentrare sarà Francesco Vittiello, il primo dei non eletti della sua lista, che ha dichiarato di accettare l’incarico. Per lui si tratterà, dopo alcuni anni, di un ritorno nei palazzi municipali che lo videro, in passato, sempre all’opposizione. Il ritorno nell’aula consiliare potrebbe rappresentare una base solida per una sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali, previste tra meno di un anno, per le quali, insieme al suo gruppo, ha già avviato diversi incontri con altri raggruppamenti finalizzati alla presentazione di una lista.

Che tipo di opposizione sarà la sua? “Ritorno in Consiglio comunale con uno spirito propositivo e costruttivo, come ho sempre fatto del resto, purché si trovino gli accordi nelle commissioni, che sono propedeutiche ai Consigli, e purché siano nell’interesse del paese; noi siamo per le regole, che devono valere per tutti.”

