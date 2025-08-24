«Dieci famiglie in ostaggio di una pala eolica».

È la denuncia che arriva dal Comitato anti-speculazione e riguarda Bassacutena, a Luogosanto, dove tra i residenti monta la protesta perché, sostengono, da quando è stato installato l’aerogeneratore, a poca distanza dalle abitazioni, gli impianti elettrici hanno iniziato ad avere i problemi, con interruzioni delle fornitura e salvavita che saltano. «Abbiamo segnalato la situazione, ma da Enel nessuna risposta».

