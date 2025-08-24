L'ondata di caldo, e la conseguente siccità, che sta fiaccando la Gallura non risparmia nemmeno i mufloni che abitano a Golfo Aranci. Ieri notte, gli esemplari protetti che vivono a Capo Figari sono scesi dal promontorio in paese per provare ad abbeverarsi. Avvistate e immortalate da alcuni cittadini, le pecore selvatiche si aggiravano tra le abitazioni in cerca di acqua, cercando ristoro anche cibandosi delle piante esposte davanti ai portoni. Le vasche presenti a Capo Figari, allestite dalla Provincia dopo il passaggio di un devastante incendio nel 2013, sono inadatte a soddisfare i bisogni dei mufloni (e troppo alte per gli animali di piccola taglia) e l'unica adeguata è stata svuotata dai proprietari di un camper per il rifornimento del serbatoio della roulotte. Allertata la compagnia barracellare di Golfo Aranci, l’abbeveratoio è stato riempito questo pomeriggio ed è monitorato da volontari che, da sempre, si preoccupano della salute delle tante specie protette ospitate a Golfo Aranci.

© Riproduzione riservata