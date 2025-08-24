Intervento di soccorso particolarmente complesso ieri pomeriggio per il personale dell’Elisoccorso.

I medici e gli operatori di Areus sono stati allertati per una situazione ad altissimo rischio che si è verificata in un tratto di mare nel litorale di Olbia e Porto San Paolo.

Un sub lombardo di 61 anni, impegnato in un’immersione su un fondale di circa 30 metri, è stato colto da un malore, probabilmente per un non corretta manovra di compensazione. Il personale di Areus ha preso in carico il sub e ha rilevato una sindrome da decompressione.

È stato disposto l’immediato trasferimento a Cagliari, dove l’uomo è stato sottoposto al trattamento nella camera iperbarica.

Il caso ripropone la questione della camera iperbarica di La Maddalena, utilizzata soltanto per i trattamenti ordinari nonostante abbia tutti i requisiti per gli interventi salvavita.

