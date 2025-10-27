La procura di Tempio ha aperto un’inchiesta per accertare cause e responsabilità sull’incidente costato la vita al 25enne Omar Masia, l’elettricista di Calangianus morto dopo che l’auto su cui viaggiava con altri quattro amici è precipitata dal ponticello di Baldu.

E oggi le verifiche dei carabinieri si concentreranno proprio sulle barriere di protezione alla strada, su cui in molti già hanno puntato il dito definendole insufficienti e molto fragili.

Sul luogo in cui l’auto ha sbandato precipitando poi dal ponte non c'erano infatti guardrail ma solo dei tubi metallici attaccati al muretto basso contenitivo. Tubi, fra l’altro, arrugginiti e fragili e che quindi difficilmente potrebbero reggere l’urto di una vettura. Eppure la strada che collega Tempio alla campagna disseminata di stazzi sino a L’Agnata, seppur poco utilizzata dai locali è invece un passaggio spesso attraversato dai turisti intenzionati a raggiungere la celebre dimora che fu di Fabrizio De André.

Proprio sul tema della sicurezza e della scarsa manutenzione della strada i carabinieri hanno già preso contatti con il comune di Tempio. Secondo il comune la Baldu-L’Agnata sarebbe in realtà una strada di penetrazione agraria, che risulta però nel patrimonio comunale.

Nel frattempo l’automobile è stata recuperata e messa sotto sequestro dalla procura di Tempio, con il conducente risultato positivo all’alcol test seppur con un indice leggermente superiore alla soglia tollerata. La contestazione è omicidio stradale.

I cinque ragazzi stavano rientrando da una festa di laurea. Il pm ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima.

