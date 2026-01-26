Una discarica illegale a cielo aperto su terreni (anche) del demanio: è quanto hanno scoperto nei giorni scorsi a La Maddalena i carabinieri Forestali.

Le indagini hanno permesso di individuare due cittadini italiani residenti a La Maddalena e titolari di una ditta operante nel settore edile. Secondo quanto ricostruito, i due da tempo trasportavano e smaltivano nell’area, senza le autorizzazioni previste dalla normativa, rifiuti speciali non pericolosi risultanti dall’attività edilizia della ditta. In un primo tempo, il deposito è avvenuto in un’area privata oggetto di lavori della stessa ditta nei pressi via Suor Gotteland, a La Maddalena. Successivamente, a causa del progressivo accumulo di materiale, l’abbandono si è esteso alla limitrofa zona demaniale militare sempre all’interno del territorio del Parco nazionale dell’arcipelago maddalenino.

I due soggetti coinvolti, amministratore unico e direttore dei lavori della società edile, sono stati identificati e deferiti a piede libero dai Carabinieri Forestali di Caprera alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Devono rispondere dei reati di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e occupazione di suolo pubblico.

