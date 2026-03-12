“Camminiamo Insieme“ è un progetto che lancia il Comune di Arzachena finalizzato a coinvolgere i giovani-adulti con disabilità, presenti sul territorio, in una esperienza di integrazione sociale e inserimento lavorativo protetto. L’iniziativa offre esperienze ludico-ricreative indirizzate all’orientamento lavorativo e all’integrazione sociale attraverso laboratori che coinvolgono giovani e adulti con disabilità certificata. I partecipanti saranno affiancati da un tutor. Destinatari sono persone non occupate con i seguenti requisiti: cui sia una disabilità certificata, residenti ad Arzachena da almeno 2 anni, abbiano tra i 18 e i 50 anni, siano iscritti al collocamento mirato (Legge n°68/1992); nucleo familiare in cui siano presenti altri disabili; anzianità di iscrizione alle liste del collocamento mirato. A corredo dell’istanza dovrà essere necessariamente presentato ISEE, certificato attestante la disabilità, certificazione attestante l’iscrizione al collocamento mirato (Legge n°68/1992). Le domande a partire da oggi, 12 marzo fino al 13 aprile prossimo, possono essere presentate all’Ufficio Protocollo sito in via Firenze n. 2, o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it Qualora il numero dei richiedenti sia superiore al numero degli utenti previsti per il primo colloquio di accesso, verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei criteri di priorità indicati nel Bando.

