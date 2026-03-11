Nella top cinque per numero di abitanti tra i ventisei Comuni galluresi, Budoni si piazza al quinto posto dopo Olbia, Arzachena, Tempio e La Maddalena. Con una crescita demografica dell'1,4 per cento, il centro costiero rappresenta una delle realtà territoriali più dinamiche e in crescita del nord est della Sardegna. “I dati demografici elaborati dall’ISTAT e analizzati dal Centro Studi del CIPNES Gallura confermano una tendenza positiva che negli ultimi anni si è progressivamente consolidata: Al primo gennaio 2025 la popolazione residente ha raggiunto 5.585 abitanti”, dice l'amministrazione comunale guidata da Antonio Addis. Qualità della vita, servizi e opportunità garantiscono l'attrattività del paese. “Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano il territorio è la qualità della vita: Budoni è inserito in un contesto paesaggistico di grande valore ambientale, caratterizzato da un litorale tra i più suggestivi della Sardegna e da un territorio che conserva un forte legame con la natura e con le proprie tradizioni a cui si aggiunge la percezione diffusa di un paese ordinato, curato e ben organizzato, dove la gestione degli spazi pubblici e l’attenzione al decoro urbano contribuiscono a creare un ambiente accogliente e vivibile”, sostiene il primo cittadino che specifica: “La crescita della popolazione è stata accompagnata negli ultimi anni da numerosi investimenti pubblici destinati a rafforzare i servizi e a migliorare la qualità urbana del territorio, con particolare attenzione all’edilizia scolastica fondamentale per garantire ambienti moderni e sicuri agli studenti e per rispondere alle esigenze di una comunità in aumento”. E poi, interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità per migliorare la sicurezza delle strade e garantire una migliore connessione tra il centro urbano e le numerose frazioni che compongono il territorio comunale, di valorizzazione degli spazi pubblici, con l'efficientamento dell'illuminazione, e delle aree verdi. “Tra gli interventi più significativi - spiega Addis - c’è anche il progetto del percorso del lungomare che rappresenta uno spazio dedicato alla mobilità dolce e al tempo libero, capace di migliorare la fruizione del litorale e di offrire nuove opportunità di aggregazione per cittadini e visitatori”. Anche per i residenti, l'amministrazione è al lavoro per stilare una programmazione degli eventi turistici, tra intrattenimento e attività culturali, in calendario quest'anno, che superi la visione della concentrazione delle manifestazioni nel periodo estivo con lo scopo di destagionalizzare le presenze e che coinvolga, con iniziative diffuse, anche le ventiquattro borgate.

