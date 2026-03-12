Torna in campo il sindaco Carlo Duilio Viti, riproponendosi agli elettori per un nuovo quinquennio alla guida di Sant’Antonio di Gallura. L’obiettivo è quello di portare a compimento “i numerosi progetti già avviati oltre a tante nuove iniziative per lo sviluppo del paese e il miglioramento della qualità della vita della comunità”.

Accanto agli uscenti, Giovanni Pittorru, Lucia Pirina, Christian Filippeddu, Vanni Deiana, Paola Scanu, Giovanna Ruiu, Gavino Calzoni, Gian Michele Marras, Marcuccia Petrassu, Antonello Abeltino, la lista schiererà due giovani, Matteo Deiana e Noemi Piu, “ragazzi motivati, legati alla comunità e capaci di portare entusiasmo, idee e uno sguardo nuovo sulle diverse esigenze della comunità”, commenta Viti.

Facendo leva sulla compattezza dimostrata, sottolinea, “l’obiettivo”, ora “è quello di unire esperienza amministrativa e rinnovamento, dando vita a una squadra unitaria capace di affrontare con concretezza le sfide dei prossimi anni e di continuare il percorso di crescita intrapreso dal paese”. La lista che scenderà in campo la prossima primavera, viene sottolineato dal sindaco, “rappresenta un ampio spaccato della comunità, con sensibilità ed esperienze diverse ma unite da un obiettivo comune: continuare a lavorare unitariamente con serietà, spirito di servizio e attenzione verso tutte le fasce della popolazione con l’obiettivo di unire il paese attorno al progetto amministrativo”.

Ad ostacolare l’obiettivo del terzo mandato di Carlo Duilio Viti, più che un’altra lista al momento non annunciata, non rimane che il quorum.

