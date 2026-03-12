Cocaina, hashish e una scacciacani in casa: arrestato un cinquantenne a La MaddalenaL’operazione dei militari della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari
Cocaina e hashish, un cinquantenne è stato arrestato a La Maddalena dai militari della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari.
Nel corso di un controllo mirato, i finanzieri hanno trovato a casa dell’uomo diversi involucri di sostanza stupefacente già confezionata in dosi, per un totale di 80 grammi circa di cocaina e 12 di hashish, oltre a un bilancino di precisione, sostanza da taglio e una pistola scacciacani.
Il tutto è stato sottoposto a sequestro, per il cinquantenne l’autorita giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.
(Unioneonline)