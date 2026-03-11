La Procura di Tempio aperto un’inchiesta sulla morte di Luigi Nativi, un ragazzo maddalenino, 18 anni, che nei giorni scorsi si è tolto la vita nella sua abitazione.

La pm Noemi Mancini ha disposto l’autopsia e il sequestro dei telefoni del giovane.

Le indagini riguardano i contatti di Nativi nei giorni immediatamente precedenti al suicidio. L’autopsia sarà effettuata venerdì prossimo.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che hanno già iniziato a raccogliere informazioni sul giovane tiktoker maddalenino, ragazzo solare e benvoluto.

L’avvocato Roberto Sirena assiste la madre di Luigi e ha dichiarato: «Per ora stiamo aspettando le risultanze degli atti di indagine, tra cui l'esame autoptico che verrà svolto venerdì. Mi preme sottolineare il fatto che si sta parlando di una tragedia che ha sconvolto una famiglia e colpito un'intera comunità per cui si chiede il massimo rispetto del momento».

