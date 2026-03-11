L’amministrazione comunale ha deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa alla riqualificazione dell’area pedonale del lungomare sud ed est del porto turistico. Il quadro economico presenta un conto pari a 1milione 30mila euro circa. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, comprendenti la riqualificazione della pavimentazione adiacente alla banchina, la sostituzione degli impianti tecnologici e colonnine e la sistemazione di arredo urbano, volti a migliorare la qualità dei servizi.

Il progetto, commissionato da Comune di Palau alla P.Engineering Consulting Srl sviluppa, si legge nella relazione, “una visione strategica orientata alla valorizzazione complessiva del fronte mare, che rappresentano non solo uno dei principali poli di attrazione turistica del Nord Sardegna ma anche un elemento identitario fondamentale per la loro comunità locale. Il lungomare di Palau costituisce infatti un punto di snodo privilegiato per le escursioni dirette verso l’arcipelago di La Maddalena e accoglie ogni anno, in particolare durante il periodo estivo, decine di migliaia di visitatori, turisti diportisti che affollano le coste e le infrastrutture ricettive del territorio”. Il progetto “intende consolidare e completare l’opera di riqualificazione urbana già intrapresa, migliorando ulteriormente la fruibilità dello spazio pubblico, la qualità e la coerenza dell’arredo, nonché la sicurezza e il comfort della mobilità pedonale. Nello specifico - si legge sempre nella relazione tecnica - l’intervento riguarderà la riqualificazione delle pavimentazioni, il rinnovo dell’arredo urbano nelle aree ancora da completare, secondo un approccio integrato e armonico che tenga conto sia delle esigenze funzionali che degli aspetti paesaggistici e ambientali. L’obiettivo finale è quello di restituire alla cittadinanza e ai visitatori un lungomare pienamente accessibili, decoroso, sicuro e attrattivo, capace di sostenere incentivare il rilancio dell’economia turistica locale e di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del Comune di Palau”.

