A Olbia prende il via un nuovo spazio di incontro per la musica dal vivo e per i talenti del territorio. Suentu Lab, spazio polifunzionale di via Basilicata, gestito dalle associazioni culturali Archè e Mediterrarte, annuncia il lancio di “ZONA LIVE”, una rassegna musicale composta da quattro appuntamenti dedicati ai giovani artisti emergenti e a musicisti già affermati. L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire un palcoscenico a chi desidera condividere la propria musica con il pubblico, trasformando l’esibizione in un momento di racconto e confronto. Non si tratterà infatti di semplici concerti: ogni serata sarà arricchita dalla presenza della speaker radiofonica Rita Nurra, che guiderà il pubblico alla scoperta degli artisti ospiti.

Il format unirà così musica dal vivo e dialogo, ricreando un’atmosfera intima e coinvolgente simile a quella di un talk radiofonico, ma vissuto dal vivo. L’obiettivo degli organizzatori è quello di valorizzare il fermento musicale del territorio, dando spazio a generi e sensibilità artistiche diverse e creando un luogo in cui i musicisti possano esibirsi, raccontarsi e incontrare il pubblico.”Vogliamo che Suentu Lab sia un incubatore di sogni e di musica - spiegano gli organizzatori - La collaborazione con Rita Nurra aggiunge un valore fondamentale, la capacità di raccontare la musica, oltre che ascoltarla, offrendo agli artisti l’occasione di confrontarsi e presentarsi al meglio”. La rassegna prenderà il via sabato 21 marzo alle ore 19 con l’esibizione del Duo Harmony, formato da Riccardo Piras e Jennifer Decandia. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 11 aprile, sempre alle ore 19, e vedrà protagonista il musicista Leo Fonseca.

