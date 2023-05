Una giornata di ricordo, cultura della legalità e inclusione. Questo e molto altro domani a San Teodoro per l’evento “Capaci, oltre 30 anni dopo” organizzato dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo e l’associazione Speedy sport.

Il programma della giornata si aprirà alle 9.30 al teatro La Cupola con un convegno in ricordo della strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre componenti della scorta. Gli agenti della scorta dell’auto di Giovanni Falcone – Luciano Tirindelli ed il capo-scorta Giuseppe Sammarco – incontreranno i ragazzi della scuola di San Teodoro e la cittadinanza per ricordare – soprattutto alle nuove generazioni – la recente storia del nostro Paese e per promuovere l’importanza della cultura della legalità e della memoria antimafia, una testimonianza diretta di chi ha vissuto l’inferno di Capaci il 23 maggio del 1992.

La mattinata proseguirà con l’inaugurazione del “Muro della legalità”, il murale commemorativo realizzato all’esterno dell’Istituto scolastico dove sono raffigurati i magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e la cagliaritana Emanuela Loi, prima agente donna della Polizia di Stato a restare uccisa in servizio scorta.

Saranno i ragazzi e gli educatori del servizio educativo territoriale a terminare il dipinto che rappresenta il culmine di un progetto avviato il 24 aprile scorso e che ha visto i piccoli teodorini protagonisti di tutte le fasi: dall’ideazione del bozzetto, alla stesura sulla parete, fino alla realizzazione del murale.

Il pomeriggio sarà infine dedicato al tema dell’inclusività. Dalle 15.30 tutti al campo sportivo comunale per i la manifestazione “Le regole del gioco: tutti in gioco per l’inclusione”, a cura dell’associazione ASD Speedysport, che da anni porta avanti progetti per giovani con disabilità e promuovere lo sport come mezzo per favorire il potenziamento dell'autostima individuale. L’evento coinvolgerà gli studenti dell’Istituto comprensivo di San Teodoro, che assieme agli atleti della Speedy sport si confronteranno in un torneo multidisciplinare di pallavolo, calcio ed atletica leggera.

© Riproduzione riservata