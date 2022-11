Dopo la denuncia del sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, degli ingiustificabili ritardi sui lavori delle opere accessorie del Lotto 5 per la realizzazione della strada statale Sassari - Olbia, i consiglieri comunali di opposizione Si@mo Berchidda replicano, puntando il dito contro le reazioni del primo cittadino alle loro ripetute segnalazioni, in Consiglio comunale, della chiusura del cantiere.

"Il sindaco ha sempre difeso l'operato, ora di Anas ora dell'impresa, adducendo scuse spesso al limite del ridicolo", esordiscono. "Ricordiamo che il Lotto 5, totalmente ricadente nel territorio di Berchidda, è stato l'unico per cui si è provveduto alla totale chiusura della strada e alla deviazione del traffico sulla SS199, con tutti i disagi che questa ha comportato per la popolazione berchiddese", continua il gruppo. Situazione alla quale, dicono, "il primo cittadino non si oppose affatto e, anzi, concesse anche la chiusura della strada che univa il paese alla zona industriale, di fatto allontanando le imprese". E, a svantaggio delle imprese, aggiungono, "concesse l'utilizzo dei locali comunali dello showroom all'impresa appaltatrice, rigettando la richiesta di un gruppo di imprenditori dell'agroalimentare che voleva sfruttare la struttura per le finalità per cui è stata costruita".

I consiglieri di minoranza, inoltre, si stupiscono "di come ci si possa lamentare delle tempistiche di chiusura dei cantieri di competenza altra rispetto al Comune quando tutti i cantieri del paese sono in fase di stallo totale, da quello per la pista ciclopedonale alle strade rurali".

© Riproduzione riservata