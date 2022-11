"L'asse viario principale della strada statale Sassari - Olbia è completato e percorribile ma il cantiere delle opere accessorie, parte integrante del Lotto 5 è fermo da mesi".

A denunciare gli ingiustificabili ritardi sulle incompiute del Lotto 5, ricadenti nel territorio di Berchidda, il sindaco, Andrea Nieddu, che chiede risposte immediate e definitive ad Anas, pena il coinvolgimento del prefetto di Sassari.

"Ormai da mesi, il Lotto 5 è stato abbandonato dall'impresa e rimangono incompiute opere fondamentali per la nostra comunità", dice Nieddu che elenca gli interventi non realizzati. "È sospeso il ripristino della viabilità alternativa in località Donna Anna Maria, l'adeguamento e la sistemazione della viabilità di accesso alla zona artigianale dove andrà ancora realizzata la pavimentazione stradale e la segnaletica, la sistemazione su tutta la viabilità provinciale ex SS199 e il completamento delle recinzioni di fondi privati per la custodia delle greggi e la tutela della circolazione stradale sull'asse viario principale", aggiunge il primo cittadino.

E conclude: "I noti rincari dei materiali possono essere compresi ma non giustificano affatto l'abbandono totale del cantiere e del mancato completamento dell’opera, il cui stato attuale rappresenta non solo un disagio ma, soprattutto, condizioni di potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini berchiddesi".

© Riproduzione riservata