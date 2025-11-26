Sono pesantissime le richieste di pena della pm Rossana Allieri (Dda di Cagliari) nel processo (in corso a Tempio) per i presunti componenti di una banda che sino al 2018 avrebbe agito nell’Isola, organizzando un vasto traffico di cocaina e soprattutto mettendo insieme uomini e armi per assalti a furgoni portavalori (mai attuati) anche in Toscana e Corsica.

Le contestazioni della pm sono associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e al traffico e alla detenzione di armi comuni e da guerra, all’organizzazione di rapine e assalti a caveau e furgoni portavalori e smercio di banconote false.

La pena più alta è quella richiesta per l’allevatore di Loculi, Giovanni Mercurio, ritenuto il personaggio chiave della presunta organizzazione, la pm Allieri ha concluso la sua requisitoria chiedendo 24 anni di reclusione.

Per il corso Jean Louis Cucchi sono stati chiesti 13 anni, stessa pena per Marco Davide Ledda, di Alà dei Sardi. Le altre richieste vanno da 2 a 12 anni di reclusione. Secondo la Dda la banda (attiva a Olbia, Loculi, Santadi, Castiadas, Portovecchio e Fauglia, in Toscana) avrebbe preparato, senza riuscire ad attuarli, colpi nelle sedi Mondialpol a Cecina e a Elmas con il presunto sostegno di esponenti della criminalità organizzata campana. Ora la parola passa alle difese (tra gli altri gli avvocati Mario Perticarà, Jacopo Merlini, Angela Corda, Lia Deiana).

