Omicidio nella notte ad Arzachena, dove un orafo di 58 anni, Giovanni Fresi, è stato ucciso a bastonate dal figlio 35enne.

Un episodio di violenza inaudita che è avvenuto in viale Costa Smeralda. Il 35enne, che si chiama Michele Fresi e ha problemi di abuso di alcol e stupefacenti, come spesso accadeva ha dato in escandescenze. Il padre come sempre è intervenuto per calmarlo e riportarlo a casa, ma questa volta il figlio gli si è scagliato contro con un bastone raccolto da terra e lo ha colpito alla testa, uccidendolo. Fresi, orafo noto in paese, è morto sul colpo.

Il 35enne è stato subito individuato e portato nella caserma di Olbia dai carabinieri, dove è in stato d’arresto. Nell’episodio sono rimasti feriti anche una donna e due militari, trasportati in ospedale.

Questo l’epilogo drammatico di una lunga vicenda, che si protraeva da tempo: ogni volta che il padre dell’omicida interveniva, e accadeva spesso, riusciva sempre a riportare alla calma il figlio e a farlo tornare a casa. Questa volta però il 35enne gli si è scagliato contro con violenza, sorprendendolo e lasciandolo a terra privo di vita.

