La Sardegna si prepara ad affrontare un’importante ondata di maltempo, che a partire da questa mattina si abbatterà su gran parte dell’Isola. Per questo, anche in Gallura, le scuole e gli uffici pubblici sono stati chiusi in molti comuni. Sulla base dell'allerta rossa emanata dalla Protezione civile, il Comune di Olbia ha adottato misure straordinarie per tutelare la popolazione nelle giornate di oggi e domani, martedì 20 gennaio.

Resteranno chiuse tutte le scuole di ordine e grado, pubbliche e private, compresi i nidi d'infanzia, gli servizi educativi 0-3 anni ed i centri educativi pomeridiani pubblici e privati. Chiusura anche del Parco Fausto Noce e delle annesse strutture adibite a sedi dei Circoli di Tennis, Bocciofilo e del Palazzetto Deiana, così come i cimiteri cittadini. «La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Abbiamo ritenuto necessario intervenire con tempestività per ridurre ogni possibile rischio. - ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi - Oltre ad osservare le ordinanze in modo rigoroso, invitiamo la popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile, a seguire gli aggiornamenti ufficiali e, nelle zone a rischio, a portarsi ai piani superiori e a spostare le auto lontano dalle aree potenzialmente soggette ad allagamenti».

Ordinanze di chiusura sono state ammesse anche dai sindaci dei Comuni di Loiri Porto San Paolo, Arzachena, Palau, Santa Teresa Gallura. Anche la direzione generale della Asl Gallura, viste le ordinanze emesse dai Comuni di Olbia e Tempio Pausania comunica la chiusura nella giornata di oggi della sede amministrativa di Olbia, degli uffici dell'ospedale Giovanni Paolo II e dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio e la Specialistica ambulatoriale, la sede del Distretto di Olbia e di Tempio. La Asl comunica che saranno garantite le urgenze e che sarà cura dei responsabili distrettuali e dei poliambulatori riprogrammare tutte le visite già prenotate.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata