Un uomo di 46 anni, Fabio Balzano, è stato trovato senza vita all’interno della sua auto nei parcheggi dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Questa mattina non si era presentato in aeroporto, dove lavorava come responsabile del reparto acquisti. I colleghi, preoccupati, lo hanno cercato in tutta la città e sono stati loro a fare la triste scoperta.

L’ipotesi è quella di un malore: il quarantaseienne potrebbe aver tentato di raggiungere il Pronto soccorso.

Sulle cause del decesso indagano i carabinieri. Intanto il magistrato di turno ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari.

